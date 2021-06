Ex Coop di Legnaia, accordo per 35 lavoratori

Sono 35 i lavoratori del ramo di azienda Sollicciano che passano alla Società consortile agricola in virtù dell'accordo siglato in Regione Toscana

FIRENZE — Al tavolo riunito presso Arti è stato raggiunto l'accordo per la cessione del ramo di azienda Sollicciano della ex cooperativa di Legnaia.

Con questa intesa i 35 lavoratori impiegati nel ramo di azienda passano alla nuova Società consortile agricola Legnaia. Il verbale di accordo è stato già approvato all'unanimità dai 35 lavoratori.

L'accordo è stato siglato tra il commissario liquidatore della ex cooperativa già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa; le aziende interessate che danno vita alla nuova società consortile, ovvero Viridea s.r.l di Cusago (Milano), la cooperativa Flora Toscana di Pescia (Pistoia) e il Gruppo Mati di Agliana (Pistoia); le organizzazioni sindacali territoriali e le rsu aziendali.

Arti quindi la Regione Toscana ha seguito la crisi di Legnaia attraverso Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani per il lavoro e le crisi aziendali. Fabiani ha parlato di "celerità, maturità e determinazione dimostrata da tutti, ciascuno nel proprio ruolo per un risultato che parla al territorio, ai lavoratori e alle loro famiglie, per un futuro di rilancio di un pezzo della storia di Firenze".