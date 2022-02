Abbassa la mascherina e ha l'eroina in bocca

Lo spacciatore custodiva proprio lì nel cavo orale la droga da vendere. È finito nei guai insieme al cliente che lo stava aspettando

FIRENZE — Una volta davanti al cliente, ha abbassato la mascherina anti Covid e ha tirato fuori dalla bocca oltre mezzo grammo di eroina. Quindi l'ha venduta all'uomo che era lì in via Guelfa ad attenderlo in cambio di 20 euro.

Peccato che ad osservare tutta la scena, ieri pomeriggio, ci fossero i poliziotti del commissariato San Giovanni che hanno finito per denunciare lo spacciatore, 30 anni, fermato insieme al suo cliente che è poi stato segnalato quale assuntore.

Proprio la vista di quest'ultimo, conosciuto come consumatore di droga, aveva insospettito gli agenti spingendoli a rimanere in osservazione. E dopo pochi attimi, infatti, ecco il pusher con la bustina di droga in bocca.