Eroina spacciata alle fermate del tram

I carabinieri hanno monitorato nuovamente il tracciato della tramvia sulla quale si muovono gli spacciatori che scendono per incontrare i loro clienti

FIRENZE — I carabinieri di Firenze hanno arrestato due cittadini extracomunitari lungo la Linea T1 della tramvia, nei pressi della fermata Talenti ed al parco delle Cascine. Sono i militari stessi a spiegare come i binari siano oramai corrispondenti alle "aree individuate quali le maggiormente interessate al fenomeno". I sospettati pedinati sono spesso visti "scendere alla fermata" presso la quale avviene poi lo scambio.

I militari hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario di 24 anni sorpreso a cedere dosi di eroina ad una ragazza, in cambio di 40 euro. I militari in servizio lungo via Argingrosso, hanno pedinato il nigeriano, giunto poco prima a bordo della tramvia, fino alla fermata Talenti. I militari lo hanno visto avvicinarsi alla donna, la quale ha afferrato l'involucro in cambio di due banconote da 20 euro. Immediatamente fermato, è stato trovato con addosso banconote per un valore di 260 Euro. L’acquirente è stata segnalata alla locale Prefettura.

All’interno del Parco delle Cascine, i carabinieri, in collaborazione con la Squadra di Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio, un cittadino extracomunitario di 42 anni, sorpreso in possesso di hashish e marijuana. Entrambi gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dei Comandi Arma di Firenze, in attesa della celebrazioni del rito direttissimo nella mattinata odierna