Donne gratis al museo per l'8 Marzo

L'iniziativa, che riguarda i principali spazi espositivi fiorentini, comprende anche la mostra su Benozzo Gozzoli nello scorcio finale di allestimento

FIRENZE — Donne gratis ai musei civici e a Palazzo Medici Riccardi in occasione dell'8 Marzo prossimo. Gli spazi espositivi coinvolti nell'iniziativa e aperti con l'orario consueto saranno il Museo di Palazzo Vecchio (orario 9-19) con i capolavori custoditi al suo interno come la Giuditta di Donatello, la Torre di Arnolfo (9-17 e però in caso di pioggia rimarrà chiusa per motivi di sicurezza con accesso al camminamento di ronda), il Complesso monumentale di Santa Maria Novella (10-17), il Museo Novecento (11-20) e Palazzo Medici Riccardi (9-19).

In quest'ultimo sarà possibile ammirare anche la mostra “Benozzo Gozzoli e la Cappella dei Magi”, dedicata al maestro del Rinascimento e al suo rapporto con Firenze, che chiuderà giovedì 10 Marzo e sarà quindi vistabile per gli ultimissimi giorni.

Le biglietterie chiudono un'ora prima del museo, dove si accede con Green Pass rafforzato e la presentazione di un documento di identità. All'interno serve la mascherina. Nei Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi i protocolli consentono l’accesso di un numero limitato di visitatori ogni ora. Gli ingressi ai singoli musei saranno disponibili fino a esaurimento posti.

Gli ingressi per la Torre di Arnolfo devono essere acquistati necessariamente sul portale online bigliettimusei.comune.fi.it scegliendo l'opzione "gratuito", per le donne.