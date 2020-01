Donna aggredita, "Sconcerto per l'episodio"

La Uil Toscana interviene sul fatto di cronaca avvenuto una notte fa in centro a Firenze. "Non possiamo assistere inermi a questi avvenimenti2

FIRENZE — Dopo l'aggressione e il tentato stupro nei confronti di una donna avvenuta sulla porta di casa nel cuore del centro storico fiorentino, la Uil Toscana si stringe alla vittima della tentata violenza.



“È sconcertante che un episodio di tale violenza e gravità accada in pieno in centro, a pochi passi da Ponte Vecchio. Anche stavolta a farne le spese è una donna, vittima di una vile aggressione. Non possiamo assistere inermi a questi avvenimenti che accadono in una delle città più importanti d’Italia”. Queste le parole con cui tutta la UIL Toscana commenta il tentato stupro di una donna accaduto in piazza dei Giudici nella scorsa notte a Firenze.

“Lo dico come donna, oltre che come rappresentante di un sindacato: la sicurezza è un tema che va affrontato con impegno e serietà - spiega il Segretario Generale UIL Toscana Annalisa Nocentini - E' inammissibile per un paese civile che le donne non si sentano sicure a girare in centro da sole a Firenze. Ci auguriamo che l’autore di questo gesto ignobile venga al più presto individuato dalle forse dell’ordine e assicurato alla giustizia”.