Un'altra giornata senza decessi Covid

La serie di 24 ore positive si protrae per il quarto giorno consecutivo mantenendo stabile a 226,1 il tasso grezzo di mortalità su 100.000 abitanti

PROVINCIA DI FIRENZE — Non si sono verificati decessi riconducibili a Covid-19 nelle ultime 24 ore in area fiorentina, così come segnalato nel report sanitario regionale. Si tratta del quarto giorno di tregua rispetto alla conta delle vittime del virus.

Rimangono 2.229 i morti registrati nella provincia di Firenze, deceduti dall'inizio della pandemia fino a questo momento.

Il tasso di mortalità fiorentino è stabile a 226,1 morti ogni 100.000 abitanti contro il tasso regionale di 188,5 ed i 216,1 della media italiana.

