Da sportivi a volontari nell'era del Covid

L'iniziativa dell'Us Affrico: dirigenti, collaboratori, allenatori e sportivi distribuiscono pasti caldi alle persone in difficoltà

FIRENZE — Con l'ingresso della Toscana nella zona rossa di rischio Covid-19, anche la polisportiva di Campo di Marte ha dovuto chiudere temporaneamente i battenti. "Ma noi dell’Affrico - si legge in una nota dell'unione sportiva -non ci siamo persi d’animo e, a quasi un mese dal Natale, abbiamo deciso di provare a fare un regalo a chi ne ha davvero bisogno: chi vive per strada e non ha un riparo, chi non ha più uno stipendio e non può permettersi nemmeno un pasto al giorno".

E così dirigenti, collaboratori, allenatori e sportivi hanno dato vita a un’iniziativa di volontariato per aiutare i più bisognosi del quartiere, che andrà avanti per tutta la permanenza della Toscana in zona rossa.

A partire da domani, tutte le sere dal lunedì al sabato (dalle 19 alle 19:45) le porte del ristorante pizzeria della polisportiva saranno aperte per distribuire gratuitamente pasti caldi d’asporto a tutte le persone in difficoltà che ne faranno richiesta.

“Sono profondamente convinto del ruolo sociale che le società sportive ricoprono - commenta il direttore generale della polisportiva Luca Giotti- ruolo che non sempre a mio parere ci viene riconosciuto come dovrebbe. Noi proveremo ancora una volta a dare un contributo cercando, in questo momento così difficile e delicato, di essere vicino a chi ne ha più bisogno. Ci impegneremo per far sì che uomini e donne non perdano il valore di essere persone, consegnando loro un pasto caldo che speriamo sia di conforto e aiuto”.