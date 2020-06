Covid, un nuovo caso nella provincia fiorentina

Nessun decesso nelle ultime 48 ore nell'area metropolitana fiorentina, un solo decesso registrato a livello regionale è stato segnalato nel senese

FIRENZE — Nel bollettino aggiornato alle ultime 24 ore l'Asl Toscana centrale rende noto di avere provveduto a rivalutare 25 test debolmente positivi, dei quali risulta confermata la positività soltanto per 3 pazienti, 1 residente in provincia di Firenze e 2 in provincia di Pistoia, non correlati tra loro sul piano epidemiologico.

In Toscana sono 10.222 i casi di positività al Coronavirus, accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile. Da oggi il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid 19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.

Secondo il nuovo sistema di rilevazione in vigore da oggi, sono 3.185 i casi complessivi a Firenze. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

In base al nuovo sistema di rilevazione dati la Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 274 casi per 100.000 abitanti (compresi i casi fuori regione), a fronte della media italiana di ieri di circa 395 per 100.000. Le province con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi, Lucca con 348, Firenze con 315, la più bassa Siena con 160.

Complessivamente, 299 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, meno 12 rispetto a ieri.

Sono 2.587, meno 131 rispetto a ieri, le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Aumentano le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 31, 5 in più di ieri, di cui 5 in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri.

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.791 più 11 rispetto a ieri: 310 persone, meno 15 rispetto a ieri, asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.481, più 26 rispetto a ieri, dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Tutti i casi positivi pregressi sono stati riassegnati in base alla provincia di residenza o domicilio, creando in alcuni casi scostamenti rispetto ai dati fin qui diffusi che seguivano il principio del luogo di rilevamento o di ospedalizzazione.