Covid sopra i 300 casi giornalieri nel Fiorentino

In Toscana le persone ricoverate nei posti letto per Covid-19 oggi sono complessivamente 579, 32 in più rispetto a ieri, 76 in terapia intensiva

FIRENZE — Sono 416 oggi i nuovi casi positivi segnalati nei territori dell’Asl Toscana Centro dove risultano 10 decessi. Sono 303 casi in provincia di Firenze rilevati a Bagno a Ripoli 10, Barberino di Mugello 4, Barberino Tavernelle 2, Borgo San Lorenzo 13, Calenzano 6, Campi Bisenzio 7, Capraia e Limite 3, Castelfiorentino 6, Cerreto Guidi 3, Certaldo 7, Empoli 33, Fiesole 24, Figline e Incisa Valdarno 12, Firenze 72, Fucecchio 6, Gambassi Terme 3, Greve in Chianti 8, Impruneta 3, Lastra a Signa 4, Montaione 6, Montelupo Fiorentino 5, Montespertoli 5, Pelago 2, Pontassieve 11, Reggello 12, Rignano sull’Arno 2, San Casciano Val di Pesa 4, San Godenzo 1, Scandicci 10, Scarperia e San Piero 4, Sesto Fiorentino 5, Signa 2, Vicchio 1, Vinci 7.

Sono 866 i nuovi casi in Toscana il 3,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 866 casi odierni è di 44 anni circa. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 950.782, 11.629 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 12.239, il 6% in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 579, 32 in più rispetto a ieri, di cui 76 in terapia intensiva, 4 in più.

Ci sono 11.660 persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi e 19.541 isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate, nella Asl Centro 7.998 in tutto.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 579 (32 in più rispetto a ieri, più 5,9%), 76 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, più 5,6%).

Le persone complessivamente guarite sono 12.006 (160 in più rispetto a ieri, più 1,4%): 467 persone clinicamente guarite (29 in meno rispetto a ieri, meno 5,8%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 11.539 (189 in più rispetto a ieri, più 1,7%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.