Covid scuole medie, 4 positivi su 3.200 tamponi

I risultati dello screening Covid effettuato dal Comune di Firenze sui ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo grado

FIRENZE — Oltre 3.200 test rapidi effettuati e 4 positivi: 3 bambini delle prime medie e un caso tra il personale amministrativo. Tre classi messe in quarantena per precauzione. Questi i numeri che riassumono il primo resoconto dello screening di massa fatto nelle scuole del capoluogo toscano, con il sostegno finanziario della Fondazione Cr Firenze e il supporto di Asl, Croce Rossa e Misericordia.

Ora i tamponi rapidi, ha detto il sindaco Nardella, "continueranno da qui a Natale con le scuole elementari, per poi riprendere a Gennaio con le seconde e terze medie" che, se la Toscana dovesse tornare in fascia arancione domenica, rientrerebbero in classe dopo il ponte dell'8 Dicembre, mercoledì prossimo.

I tre casi riscontrati erano di classi e scuole differenti. Se i test alle scuole elementari sono già stati calendarizzati (e andranno avanti fino al 23 Dicembre), sulle materne invece sono ancora in corso delle valutazioni: per i più piccoli, quindi, il punto è capire se "continuare negli istituti o con postazioni esterne e con prenotazione.