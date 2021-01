Covid, risalgono i nuovi casi nella Metrocittà

Nell'arco delle ultime 72 ore il dato dei tamponi positivi è raddoppiato nella provincia di Firenze passando da 76 a 110 a 137 segnalazioni

FIRENZE — Sono 137 i nuovi casi positivi rilevati nella provincia di Firenze nelle ultime 24 ore. La curva epidemiologica torna a crescere ed il dato dei tamponi positivi risulta raddoppiato nell'arco di 72 ore.

Martedì erano infatti 76 i nuovi casi registrati, un dato confortante che confermava la stabilità della curva sotto ai 100 contagi giornalieri, mercoledì le segnalazioni hanno sforato la soglia con 110 nuovi casi e nelle ultime 24 ore i tamponi positivi tra capoluogo e provincia sono stati 137.

I 137 casi in provincia di Firenze, di cui 10 in zona empolese sono suddivisi tra Bagno a Ripoli 6, Barberino Tavarnelle 6, Borgo San Lorenzo 1, Calenzano 4, Campi Bisenzio 7, Dicomano 1, Figline e Incisa 4, Firenze 45, Greve in Chianti 16, Impruneta 2, Lastra a Signa 2, Pelago 1, Pontassieve 3, Rignano sull'Arno 4, San Casciano in Val di Pesa 5, Scandicci 11, Scarperia e San Piero 1, Sesto Fiorentino 3, Signa 2, Vaglia 2 e Vicchio 1 con 10 casi in zona empolese a Castelfiorentino 1, Cerreto Guidi 3, Certaldo 2, Empoli 2, Gambassi Terme 1 e Montelupo Fiorentino 1.

Per leggere il bollettino Covid con i dati di tutta la Toscana cliccate qui.