Covid, nuovi casi in lieve rialzo nel fiorentino

Leggera crescita del numero di tamponi positivi rilevati nelle ultime ore nei comuni del territorio provinciale ripetto alle 24 ore precedenti

FIRENZE — L'ultimo bollettino della Regione Toscana sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 segnala 153 tamponi positivi in più rilevati nei laboratori dell'area fiorentina.

Sono quindi 13.030 in tutto i casi positivi al SarsCov-2 rilevati dall'inizio dell'emergenza sanitaria nell'area della Città Metropolitana.

Il dato odierno, seppur in lieve crescita rispetto ai 146 tamponi positivi in più registrati ieri, mostra una tendenza della curva epidemiologica in linea con quella dei giorni scorsi: dall'inizio della settimana, il giorno in cui si sono registrati più positività è stato mercoledì (156 in più).

La minore pressione sugli ospedali ha anche portato la Asl a chiudere il reparto Covid allestito a metà novembre al Palagi con 22 posti dedicati ai pazienti infetti: proprio oggi sono iniziate le operazioni di sanificazione dei locali (vedi articolo collegato).

