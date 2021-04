Covid, nel Fiorentino altre 24 ore sopra 400 casi

Da 48 ore la curva epidemiologica metropolitana è tornata a superare la soglia dei 400 tamponi positivi nell'arco di una sola giornata di tracciamento

FIRENZE — Sono 407 oggi i nuovi casi positivi della Città metropolitana segnalati dalla Asl Toscana Centro. Nelle 24 ore precedenti i contagi erano stati 401.

I comuni della Città metropolitana, guardano con speranza alla giornata di sabato 17 Aprile per uscire dal prolungamento della zona rossa e diventare zona arancione.

Nel dettaglio i 407 casi in provincia di Firenze, di cui 69 in zona empolese sono emersi a Bagno a Ripoli 9, Barberino di Mugello 4, Barberino di Tavarnelle 3, Borgo San Lorenzo 14, Calenzano 11, Campi Bisenzio 25, Dicomano 3, Fiesole 7, Figline e Incisa 7, Firenze 141, Firenzuola 1, Greve in Chianti 4, Impruneta 6, Lastra a Signa 8, Marradi 2, Pelago 5, Pontassieve 8, Reggello 6, Rignano sull’Arno 3, Rufina 3, San Casciano in Val di Pesa 13, Scandicci 29, Scarperia San Piero 1, Sesto Fiorentino 15, Signa 7 e Vaglia 1.

Ci sono 69 casi in zona empolese a Castelfiorentino 5, Capraia e Limite 1, Cerreto Guidi 11, Certaldo 6, Empoli 21, Fucecchio 7, Gambassi Terme 2, Montelupo 8, Montespertoli 3 e Vinci 5.

