Covid, altri 335 contagi in 24 ore nel Fiorentino

Johnson&Johnson, l'immunologa Viola: «Nessun trambusto. Nessun caso sugli over 60»

La curva epidemiologica torna a salire nella Città metropolitana dopo il calo registrato nella giornata di lunedì. Solo a Firenze 111 casi in più

FIRENZE — Sono 335 i nuovi casi positivi segnalati in provincia di Firenze nelle ultime 24 ore. Nei rilevamenti precedenti i nuovi contagi erano stati 140 lunedì e 375 domenica.

Nel dettaglio i 335 casi, di cui 106 in zona empolese sono emersi a Bagno a Ripoli 8, Barberino Tavarnelle 2, Borgo San Lorenzo 3, Calenzano 9, Campi Bisenzio 30, Fiesole 2, Figline e Incisa 4, Firenze 111, Greve in Chianti 1, Impruneta 1, Lastra a Signa 2, Londa 1, Pelago 1, Pontassieve 1, Reggello 3, Rignano sull’Arno 1, Rufina 2, San Casciano in Val di Pesa 4, Scandicci 12, Sesto Fiorentino 13 e Signa 12

Ci sono 106 casi in zona empolese a Castelfiorentino 10, Capraia e Limite 2, Cerreto Guidi 6, Certaldo 16, Empoli 23, Fucecchio 17, Gambassi Terme 2, Montaione 3, Montelupo 13, Montespertoli 9 e Vinci 8.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.