Covid nel Fiorentino, 6 morti e 337 nuovi casi

La settimana si apre con 6 deceduti segnalati dai comuni della Città metropolitana. Calano nuovamente i i test e tamponi risultati positivi

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 337 nuovi casi positivi nella provincia di Firenze. Nelle 24 ore precedenti erano stati 583 i positivi giornalieri.

Sono stati registrati inoltre 6 decessi.

La distribuzione dei contagi nei comuni della Città metropolitana

Nel dettaglio i 337 i casi in provincia di Firenze di cui 32 in area empolese si trovano a Bagno a Ripoli 8, Barberino Mugello 5, Barberino Tavernelle 9, Borgo San Lorenzo 12, Calenzano 12, Campi Bisenzio 19, Fiesole 2, Figline e Incisa Val D'Arno 10, Firenze 118, Firenzuola 2, Greve in Chianti 1, Impruneta 12, Lastra a Signa 13, Pontassieve 7, Reggello 7, San Casciano Val Di Pesa 19, Scandicci 25, Scarperia e San Piero 2, Sesto Fiorentino 8, Signa 8, Vicchio 6.

In zona empolese a Castelfiorentino 5, Cerreto Guidi 1, Certaldo 1, Empoli 10, Fucecchio 8, Montaione 1, Montelupo Fiorentino 1, Montespertoli 4 e Vinci 1.

Qui sotto la tabella con la distribuzione dei casi nei comuni della Toscana.