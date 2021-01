Covid, la Metrocittà dimezza i nuovi casi

La curva epidemiologica dell'area fiorentina non si stabilizza e passa da 150 tamponi positivi ad 86 nuovi casi nell'arco delle ultime 24 ore

FIRENZE — Non si stabilizza la curva epidemiologica della Città metropolitana che prosegue nel suo andamento altalenante, nell'arco delle ultime 24 ore è passata da 150 nuovi tamponi positivi ad 86 nuovi casi.

Resta sotto ai 200 casi giornalieri con picchi che oscillano sulla soglia dei 150 tamponi positivi nelle 24 ore ma i risultati evidenziati dai bollettini ballano attorno alla quota dei 100 contagi al giorno.

Gli 86 casi in provincia di Firenze, di cui 23 in zona empolese sono suddivisi tra Bagno a Ripoli 4, Barberino Tavarnelle 1. Borgo San Lorenzo 2, Campi Bisenzio 2, Dicomano 1, Figline e Incisa 1, Firenze 22, Reggello 6, Pontassieve 2, Greve in Chianti 6, Impruneta 1, San Casciano in Val di Pesa 1, Scandicci 7, Scarperia San Piero 1, Sesto Fiorentino 2, Signa 1, Lastra a Signa 3 e 23 casi in zona empolese a Castelfiorentino 2, Capraia e Limite 2, Cerreto Guidi 1, Certaldo 5, Empoli 6, Fucecchio 6 e Vinci 1.

