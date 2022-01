Covid nella Fiorentina, 5 i positivi in casa viola

Con un nuovo caso di contagio annunciato oggi dalla società salgono a 2 i giocatori risultati infetti insieme a 3 tesserati vicini alla prima squadra

FIRENZE — Covid nella Fiorentina con un nuovo caso annunciato oggi dalla società che porta a 5 le infezioni complessivamente registrate in casa viola, 2 fra i giocatori e 3 fra tesserati vicini alla prima squadra.

Il nuovo contagio è emerso a seguito dei tamponi effettuati oggi, ma il calciatore in questione, il cui nome non è reso noto, non sarebbe entrato in contatto con i compagni.

La squadra dunque non andrà in bolla poiché il contagio è avvenuto al di fuori del centro sportivo. Prossima gara dunque il 6 Gennaio al Franchi. In campo la Fiorentina si misurerà con l'Udinese.