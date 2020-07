Covid, sono fiorentini i due nuovi decessi toscani

Nelle ultime 24 ore l'azienda sanitaria regionale nel bollettino per l'epidemia di Covid ha registrato due decessi riferibili al territorio fiorentino

FIRENZE — Il bollettino sanitario emesso dalla Regione Toscana ed indirizzato alla Protezione civile nazionale registra 2 nuovi decessi, si tratta di 2 donne, con un’età media di 92 anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono entrambe a Firenze. Salgono così a 1.118 i deceduti dall’inizio dell’epidemia, 410 a Firenze.

Il tasso di mortalità toscano per Covid-19 è di 30,0 per 100.000 residenti contro il 57,8 per 100.000 della media italiana e le province con il tasso di mortalità più alto sono Massa Carrara seguita da Firenze, mentre il più basso è a Grosseto.