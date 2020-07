Covid, contagi fermi a zero nel Fiorentino

Sul territorio metropolitano non sono stati registrati nuovi casi di contagio, è quanto emerge dall'ultimo bollettino sanitario dell'azienda locale

FIRENZE — Il bollettino dell'azienda sanitaria locale per la Toscana centrale non ha segnalato nuovi casi nel territorio fiorentino, sono 2 invece i contagiati nel pratese. Non sono stati registrati decessi nelle ultime 24 ore. Sono fermi a 3.222 i casi complessivi ad oggi a Firenze.

Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 335.

La Toscana ha un tasso di contagio di 277 casi ogni 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 540 casi, Lucca con 352, Firenze con 319, la più bassa Livorno con 143.

Complessivamente, 325 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, 5 in più rispetto a ieri. Sono 692, meno 16 rispetto a ieri, le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 10, 1 in meno rispetto a ieri, di cui 3 in terapia intensiva.

I guariti sono 8.869 stabili rispetto a ieri: 164 persone clinicamente guarite e 8.705 stabili rispetto a ieri dichiarate guarite a tutti gli effetti, con doppio tampone negativo.