Un nuovo contagio fa salire i casi a Firenze

Amantea, protesta per l'arrivo di migranti positivi al Covid: bloccata una strada

Quello rilevato in provincia è l'unico caso di Coronavirus emerso tra ieri e oggi nel territorio toscano. Il report della Regione

FIRENZE — Nuovo caso di Coronavirus nel Fiorentino. L'Usl Toscana centro segnala un contagio a che fa salire a 3222 il totale dei casi di Covid-19 registrati da inizio epidemia nel territorio provinciale.

Il report della Regione fornisce un quadro generale sulla situazione in Toscana: quello fiorentino è l'unico unico caso emerso tra ieri e oggi in Toscana. Nello stesso arco temporale non sarebbero avvenuti decessi collegabili al virus sul territorio regionale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi sono stati 10.322 i toscani contagiati dal Coronavirus. Di questi, 8869 sono guariti. Le persone attualmente positive sono 331.

1.122 quelli che non ce l'hanno fatta.