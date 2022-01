Onda Covid negli asili, lavoratori preoccupati

La Cgil annuncia una diffida a Palazzo Vecchio chiedendo di sospendere il servizio ai contatti dei positivi. Tra 10 e 16 Gennaio 908 bimbi contagiati

FIRENZE — L'onda di contagi da Covid-19 negli asili, nido e materne, preoccupa i lavoratori al punto da spingere la Cgil Funzione Pubblica fiorentina ad annunciare di avere inviato una diffida a Palazzo Vecchio chiedendo, nelle scuole comunali, di sospendere il servizio a chi sia entrato in contatto con un positivo.

Che anche tra i bimbi il contagio galoppi lo attestano i dati. Gli ultimi disponibili dal monitoraggio regionale di settore Scuole Sicure sono quelli della settimana tra il 10 e il 16 Gennaio. Ebbene: in quell'arco di tempo nel Fiorentino i bimbi risultati infettati sono stati 908, 339 negli asili nido e 569 nella scuola materna.

Dunque la richiesta, a cui da voce Jacopo Geirola di Fp Cgil Firenze in una nota: "Purtroppo stiamo assistendo ad un rapido aumento dei contagi tra i bambini e le bambine degli asili nido e delle scuole dell’infanzia a gestione comunale a Firenze, ma anche tra chi ci lavora. Ricordiamo che i bambini fino a 6 anni non portano le mascherine e non sono vaccinati, e per questo motivo è fondamentale un rapido intervento per sospendere il servizio a tutti quegli utenti che sono entrati in contatto con il caso positivo".

"E questo deve fare il Comune di Firenze, comunicando rapidamente la sospensione ai genitori (così come fanno i dirigenti nelle scuole statali), anche se non è ancora pervenuta la disposizione di quarantena da parte dell’Usl, come previsto dalle ultime circolari del Ministero della Salute e dell’Istruzione", incalza.

L'organizzazione sindacale incassa l'appoggio dei consiglieri comunali Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune che annunciano un'interrogazione sulla questione.