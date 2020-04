Covid, 8 morti nella Metrocittà salita a 3120 casi

Dei decessi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana, nove sono avvenuti nell'area centrale e di questi otto sono riferiti a Firenze e provincia

FIRENZE — Con i nuovi casi di positività registrati sul territorio che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi, sono 3120 i casi complessivi ad oggi a Firenze. Sono 37 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro.

Nelle ultime 24 ore risultano 9 decessi di cui 8 in provincia di Firenze, 1 nella zona empolese, ed 1 in provincia di Prato

Di seguito i dettagli dei 26 casi in provincia di Firenze, di cui 2 nella zona empolese

Bagno a Ripoli: 3

Borgo San Lorenzo: 1

Campi Bisenzio: 3

Dicomano: 1

Figline e Incisa: 1

Firenze: 4

Impruneta: 2

Pontassieve: 1

San Casciano Val di Pesa: 1

Scandicci: 3

Sesto fiorentino:1

Signa: 3

2 casi nella zona empolese

Vinci: 2

La regione si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi con circa 251 casi per 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 510 casi ogni 100.000 abitanti, Lucca con 329, Firenze con 308, la più bassa Livorno con 1153.

In Toscana i guariti crescono e raggiungono quota 2926. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 672, di cui 126 in terapia intensiva (meno 13 rispetto a ieri, il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo 2020 per i ricoveri totali, dal 16 di marzo 2020 per le terapie intensive. I ricoverati per Covid-19 sono il 12 per cento degli attualmente positivi, percentuale inferiore alla media italiana, che pone la Toscana al terzultimo posto della relativa classifica.