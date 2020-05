Covid, 347 decessi e 3340 casi nella Metrocittà

In Toscana aumentano i guariti clinici e virali, ridotti i pazienti in terapia intensiva, sei i nuovi casi segnalati nel fiorentino dalla Asl centrale

FIRENZE — Sono 9.829 i casi di positività al Coronavirus registrati in Toscana dall'inizio dell'epidemia e sono 3.340 i casi complessivi segnalati fino ad oggi a Firenze e provincia.

Sono 11 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro dove nelle ultime 24 ore risulta 1 decesso in provincia di Firenze.

Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia.

6 casi in provincia di Firenze

Borgo San Lorenzo: 1

Firenze: 3

Pelago: 1

Signa: 1

I guariti crescono e raggiungono quota 5.302, 1.345 persone clinicamente guarite e 3.957 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 264 casi per 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 530 casi per 100.000 abitanti, Lucca con 343, Firenze con 330 e la più bassa Siena.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 356, di cui 72 in terapia intensiva.