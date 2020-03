Covid-19, appello per trovare casa agli infermieri

Opi Firenze Pistoia e Sunia Firenze hanno rivolto un appello ai fiorentini per trovare alloggi per gli infermieri impegnati nell'emergenza Coronavirus

FIRENZE — Il Sunia di Firenze ha teso una mano al presidente dell’Ordine degli infermieri che ha lanciato un appello ai fiorentini ad affittare per qualche mese, a titolo gratuito, una casa agli infermieri che sono stati reclutati per affrontare negli ospedali cittadini, il coronavirus.

“Conoscendo le grandi difficoltà del mercato delle locazioni fiorentino - ha detto Laura Grandi segretaria del Sunia di Firenze - ci uniamo anche noi alla richiesta fatta dal presidente Danilo Massai e invitiamo coloro che hanno alloggi vuoti, a prevedere un comodato gratuito per qualche mese. Sarebbe un gesto importantissimo di solidarietà’. Già in questi giorni erano arrivate richieste di informazioni alla sede del sindacato, per un aiuto nella ricerca di case in affitto a prezzi accessibili, da parte degli operatori sanitari: ma ogni ricerca era stata vana. Così, per contribuire a questa soluzione, anche il Sunia di Firenze vuol fare la sua parte, mettendo a disposizione, la consulenza e le informazioni necessarie per l’adempimento formale della forma di affitto gratuito”.

OPI Firenze Pistoia aveva lanciato un appello ai cittadini "Mettete a disposizione alloggi per gli infermieri che stanno tornando in Toscana per l’emergenza Covid-19". "Lanciamo un appello ai cittadini di Firenze e Pistoia perché concedano alloggio agli infermieri che vengono ad assistere i cittadini delle due province - ha detto Danilo Massai, presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia -. Vista l’emergenza in corso e la situazione in cui si troveranno gli infermieri chiediamo a chi ha case o parti di case vuote di metterle gratuitamente a disposizione per un paio di mesi".