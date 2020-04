Covid, 1626 contagiati nella città metropolitana

Sono saliti a 2332 i casi di contagio nei territori della Asl Toscana Centro, sono 45 i nuovi positivi registrati nel capoluogo nelle ultime 24 ore

FIRENZE — Nell'area della Asl centrale i casi positivi sono saliti a 2332 mentre sono 1626 nella sola zona di Firenze e provincia. Secondo i dati forniti dalla Regione Toscana al Dipartimento della Protezione civile i dati sono in miglioramento anche se il bollettino resta drammatico come dimostrano i 18 decessi delle ultime 24 ore, quattro dei quali nel fiorentino: si tratta di un uomo di 85 anni, una donna di 95 anni, una donna di 80 anni ed un uomo di 64 anni tutti domiciliati a Firenze.

La Asl Toscana Centro ha invece roso noti nel dettaglio i nuovi casi positivi registrati nel fiorentino:

Bagno a Ripoli: 1

Barberino di Mugello: 1

Campi Bisenzio: 4

Fiesole: 2

Firenzuola: 2

Firenze: 45

Impruneta: 1

Lastra a Signa: 1

Pelago: 1

Pontassieve: 2

Reggello: 2

Rufina: 2

San Godenzo: 1

Scandicci: 4

Scarperia San Piero: 1

Sesto Fiorentino: 3

Signa: 2

Vaglia: 1

Vicchio: 1

In tutta la Toscana scende il numero dei decessi giornalieri e soprattutto sono in diminuzione i nuovi casi positivi che sono 173 rispetto ai 226 registrati nelle scorse 24 ore. Diminuiscono anche i ricoveri ed i pazienti nelle terapie intensive. Aumentano i pazienti clinicamente guariti, sono 7 in più e 3 in più sono quelle virali.

In tutta la Toscana ad oggi ci sono 5.672 contagiati, in totale sono 87 le guarigioni virali e 223 le guarigioni cliniche mentre i decessi sono 308.