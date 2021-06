Covid, 14 nuovi casi in 24 ore nel Fiorentino

Draghi: «Finale Europei Roma? Non in Paesi ad alto contagio»

La curva epidemiologica resta nei livelli di guardia con 9 tamponi positivi in 24 ore nella sola città di Firenze. Nessun nuovo caso nell'Empolese

FIRENZE — Sono 14 i nuovi casi positivi emersi nei territori metropolitani della Asl Toscana Centro dove non risultano decessi.

Sono 9 i tamponi positivi tracciati nella città di Firenze, nessun caso nell'Empolese, 1 caso nel Chianti e 2 nel Mugello.

I 14 casi in provincia di Firenze di cui zero in zona empolese sono stati segnalati a Figline e Incisa Val D'Arno 2, Firenze 9, Firenzuola 2 e Greve in Chianti 1.

