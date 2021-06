Fiorentino sull'altalena dei contagi Covid

Non c'è una stabilizzazione dei casi, i contagi oscillano azzerando i tamponi a turno per ciascun distretto sanitario della provincia di Firenze

FIRENZE — Sono 16 i tamponi rilevati dalla Asl Toscana Centro nelle ultime 24 ore alla vigilia dell'ingresso in zona bianca per la Regione Toscana e per la provincia di Firenze.

La Città metropolitana ha frenato nuovamente la curva dei contagi che non si sono azzerati del tutto ma oscillano in uno spazio ridotto rispetto alle scorse settimane.

A mantenersi stabili sono i decessi, 14 negli ultimi 7 giorni per una media di 2 morti ogni 24 ore tra i residenti metropolitani.

Nella giornata di domenica si registrano 5 soli a casi a Firenze città, 3 casi nell'Empolese, 1 nel Mugello e nessun tampone positivo nel Chianti.

Nel dettaglio dei 16 casi, la centrale di tracciamento regionale ha segnalato incrementi a Campi Bisenzio 1, Figline e Incisa 3, Firenze 5, Firenzuola 1 e Sesto Fiorentino 3

Ci sono 3 casi nell' Empolese tra Capraia e Limite 1 ed Empoli 2.

