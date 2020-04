Covid, 12 decessi e 2311 casi nella Metrocittà

Il bollettino aggiornato registra un incremento di 50 casi positivi nella Toscana centrale, 31 nella provincia di Firenze che conta anche 12 decessi

FIRENZE — Nella Asl Toscana Centro sono 2311 i casi complessivi ad oggi tra Firenze e provincia. Nelle ultime 24 ore risultano 14 decessi nell'area sanitaria centrale, 12 nella provincia di Firenze, di cui 1 nella zona empolese, 1 nella provincia di Prato, 1 nella provincia di Pistoia.

Di seguito i dettagli dei 31 casi in provincia di Firenze, di cui 3 nella zona empolese

Firenze: 11

Greve in Chianti: 1

Impruneta: 1

Lastra a Signa: 1

Pelago: 2

Rufina: 2

San Casciano Val di Pesa: 1

San Godenzo: 1

Scandicci: 4

Sesto fiorentino: 3

Vaglia: 1

3 casi nella zona empolese

Castelfiorentino: 1

Empoli: 1

Montespertoli: 1

In Toscana sono complessivamente 7527 i casi di positività al Coronavirus riscontrati ad oggi, 137 in più rispetto a ieri. Aumentano le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covidì, 1000 sono i ricoveri ordinari, e 225 in terapia intensiva. Salgono le guarigioni, che raggiungono quota 637, 349 clinicamente guariti e 288 guariti virali.

Gli isolamenti domiciliari sono saliti a 5.125 persone, 85 in più rispetto a ieri, sono le persone con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o che risultano prive di sintomi.