Coronavirus, le mascherine tornano in vetrina

Le mascherine protettive per il viso sono tornate in bella mostra nelle vetrine. Non sono poche le persone che le indossano in città e in stazione

FIRENZE — Anche se in Toscana non ci sono stati per adesso casi di coronavirus le mascherine protettive erano praticamente introvabili fino a pochi giorni fa. Ma non è difficile imbattersi in persone che le indossano soprattutto stranieri, cinesi tornati dal loro paese o orientali in genere. In centro nel capoluogo toscano, tra piazza del Duomo e la Stazione di Santa Maria Novella non sono poche le persone che le indossano.

E adesso dopo che erano praticamente scomparse sul mercato per la troppa richiesta, le mascherine protettive sono tornate a far bella mostra di sé pure in vetrina.

Come ha confermato Federfama, sebbene non servano a nulla al di fuori dell’area di contagio, le vendite sono lievitate. In Cina la produzione delle mascherine procede ad un ritmo di 180 milioni al giorno.