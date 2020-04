Coronavirus, 8 morti e 2372 casi nel fiorentino

Sono complessivamente 2372 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati nell'area fiorentina, la zona più colpita dopo Massa e Lucca

FIRENZE — Secondo i dati rilevati dalla Asl Toscana Centro alle 18, relativi all’andamento dell’epidemia Covid-19, a Firenze sono stati registrati 58 casi in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore risultano 10 decessi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, 8 nella provincia di Firenze, di cui 1 nella zona empolese.

Sono 58 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, 40 casi in provincia di Firenze, di cui 3 nella zona empolese

Bagno a Ripoli: 1

Calenzano: 1

Campi Bisenzio: 1

Dicomano: 1

Fiesole: 1

Figline e Incisa: 1

Firenze: 16

Impruneta: 1

Londa: 1

Pontassieve: 3

Scandicci: 4

Sesto fiorentino: 4

Vaglia: 1

Vicchio: 1

3 casi nella zona empolese

Empoli: 1

Fucecchio: 2

La provincia di Massa è la più colpita dal Covid con 452 nuovi contagi, seguita da Lucca e Firenze con 276 e 234 casi circa ogni 100.000 abitanti, Livorno è invece la provincia con meno casi complessivi 123 per 100.000 abitanti.

Salgono le guarigioni in Toscana che raggiungono quota 693. Gli isolamenti domiciliari sono saliti oggi a 5.224 persone, più 99 rispetto a ieri, sono persone con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o che risultano prive di sintomi. Sono 17332 le persone isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.