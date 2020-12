Coronavirus, 7 decessi nel Fiorentino

Folla a Riccione per l'accensione delle luminarie di Natale

Dopo i 15 segnalati ieri l'area metropolitana scende sotto i 10 decessi nelle 24 ore. Sono 1.033 i deceduti nell'area fiorentina da inizio epidemia

FIRENZE — La Regione, nell'ultimo aggiornamento sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus segnala 28 nuovi decessi in Toscana, 7 dei quali in provincia di Firenze.

Dopo i 15 segnalati ieri, quindi, l'area metropolitana torna a scendere sotto i 10 decessi nelle 24 ore.

Sono 1.033 i deceduti nell'area fiorentina dall'inizio della pandemia.

Il tasso di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 76,9 per 100.000 residenti contro il 98,6 della media italiana. Il tasso di mortalità più alto nella nostra Regione si riscontra a Massa Carrara (165,2 per 100.000), seguita da Firenze (102,1) e Prato (76,8).

Per leggere il bollettino Covid con i dati di tutta la Toscana cliccate qui.