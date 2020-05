Coronavirus, 4 morti e 3257 casi nella Metrocittà

In Toscana sono 9.657 i casi di positività al Coronavirus, l’indice di contagiosità calcolato su una media mobile di 7 giorni è dello 0,7

FIRENZE — Dall'inizio dell'epidemia la Toscana registra oggi 9.657 casi. Sono 3.257 i casi complessivi ad oggi a Firenze dove nelle ultime 24 ore risultano 4 decessi, di cui 1 in zona empolese.

Di seguito i dettagli dei nuovi 7 casi in provincia di Firenze, di cui 2 in zona empolese

Firenze: 5

Impruneta: 1

Pelago: 1

Scandicci: 2

Signa: 1

2 casi in zona empolese

Capraia e Limite: 1

Certaldo: 1

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi con circa 259 casi per 100.000 abitanti e le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 523 casi, Lucca con 339, Firenze con 322, mentre la più bassa è Livorno con 158.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 554, di cui 92 in terapia intensiva, è il punto più basso raggiunto dal 17 di marzo 2020 per i ricoveri totali, dal 14 di marzo per le terapie intensive.

Le persone complessivamente guarite salgono a 3.670, 1.292 persone “clinicamente guarite” e 2.378 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.