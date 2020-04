Coronavirus, 2653 casi e 13 decessi nel fiorentino

Coronavirus, le previsioni sui contagi regione per regione

In Toscana sono stati registrati ad oggi 8507 casi positivi al Coronavirus, aumentano le guarigioni e diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva

FIRENZE — Sono 2.653 i casi complessivi registrati ad oggi nell'area metropolitana di Firenze dove sono stati segnalati 13 nuovi decessi sui 30 registrati oggi in tutta la Toscana dove il numero complessivo dei decessi dall'inizio dell'epidemia è di 667.

Sono 59 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, 37 quelli in provincia di Firenze, di cui 3 nella zona empolese

Figline e Incisa: 1

Firenze: 26

Lastra a Signa: 1

Pelago: 2

Rufina: 1

Sesto Fiorentino: 1

Signa: 1

Vaglia: 1

3 casi nella zona empolese

Gambassi: 1

Montelupo: 2

La Toscana è undicesima in Italia come numerosità di casi, con circa 228 casi per 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa con 487 casi ogni 100.000 abitanti, Lucca con 313, Firenze con 262, le più basse Livorno con 147 e Arezzo con 152.

Diminuiscono le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 1.032, di cui 182 in terapia intensiva. E’ il punto più basso raggiunto dal 19 di marzo 2020 per le terapie intensive.

Le persone complessivamente guarite salgono a 1.272, 660 persone clinicamente guarite e 612 dichiarate guarite con doppio tampone negativo.