Attualità martedì 28 dicembre 2021 ore 17:09

Controlli Covid alle fermate, verifiche e multe

I verificatori messi in campo da Autolinee Toscane non possono sanzionare i comportamenti scorretti, per quello occorrono le forze dell'ordine

FIRENZE — L'aumento dei contagi ha fatto salire l'asticella della tolleranza facendo borbottare qualche fiorentino e puntare il dito sulla capienza ed il controllo dei mezzi del trasporto pubblico. I controlli sono effettuati a campione dalle forze dell’ordine e gli agenti sono gli unici che possono multare comportamenti scorretti, mentre i controllori o verificatori del trasporto pubblico possono semplicemente segnalare irregolarità. "I verificatori controllano, consigliano comportamenti corretti e segnalano alle forze dell'ordine ma non possono sanzionare né possono essere presenti a tutte le fermate e a tutte le ore!" è quanto sottolineato in queste ore dalla direzione di Gest. "Autolinee Toscane aiuta le forze dell’ordine con un centinaio di verificatori presenti alle fermate principali della tramvia e dei bus" ha ricordato il gestore del trasporto su ferro. I gestori del trasporto pubblico, Gest ed Autolinee Toscane, da parte loro hanno rinnovato l'appello al rispetto delle regole, ricordando che mascherine ffp2 e green pass sono obbligatori per poter salire a bordo del tram e sui bus di Firenze. .