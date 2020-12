Contro l'assembramento zone rosse e più controlli

La prefettura ha annunciato un rafforzamento dei controlli per il periodo natalizio nelle zone a maggiore concentrazione di esercizi commerciali

FIRENZE — Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto una intensificazione dei controlli in vista dell’inserimento della Toscana nella zona arancione e dello shopping natalizio. Tornano le zone rosse definite "aree di massima allerta" in prossimità delle strade e piazze commerciali, qui i controlli saranno più severi con il conteggio delle presenze contro gli assembramenti.

Il Comitato presieduto dal prefetto di Firenze Alessandra Guidi ha condiviso l’esigenza di garantire un rafforzamento dei controlli sul rispetto della normativa anti-contagio da Covid-19 in vista del periodo natalizio ed in coincidenza con il passaggio della Toscana a zona arancione.

Sono state individuate a Firenze 5 aree di massima allerta a maggiore concentrazione di esercizi commerciali e artigianali, all’interno delle quali sarà rafforzata la vigilanza delle forze dell’ordine e della polizia municipale in forma prevalentemente dinamica, anche con pattuglie a piedi. Le aree sono distribuite nei quartieri della città.

Il potenziamento dei controlli in chiave anti-assembramento sarà attivato, a partire dal 6 Dicembre fino al giorno di Natale, nei fine settimana e nelle giornate dell’8 e del 24 Dicembre, con particolare attenzione alla fascia oraria 13-19, quando maggiore è l’afflusso di persone. L’azione preventiva sarà supportata dall’utilizzo in via sperimentale da parte del Comune di Firenze di una tecnologia software in grado di rilevare il numero di persone presenti in una determinata area cittadina.

Il potenziamento delle attività di controllo si estenderà anche ai principali centri commerciali dell’area metropolitana come ipermercati, outlet, grandi magazzini, individuati come a più alto afflusso di persone.

La grande distribuzione è stata invitata a sensibilizzare l’utenza all’utilizzo di sistemi di prenotazione, cosicché sia minimizzato il rischio di stazionamenti al di fuori dei punti vendita.

Il prefetto e il sindaco di Firenze, unitamente ai sindaci dell’area metropolitana, hanno rivolto un appello affinché "sia osservato dalla collettività il massimo rispetto delle misure anti-contagio, specie nell’attuale periodo di festività natalizie, con la consapevolezza che la responsabilità di ciascuno è garanzia per la salute degli altri. Solo con la collaborazione di tutti si può evitare di incorrere in una nuova crescita di contagi".