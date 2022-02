Coltello puntato per rapinare un 15enne

Ucraina, Draghi: «Zelensky è nascosto e dice che non ha più tempo, sentirlo è stato un momento drammatico»

FIRENZE — Non aveva esitato a puntare un coltello contro un ragazzino di 15 anni per rapinarlo del cellulare, delle sue cuffiette e del denaro che aveva con sé. Era accaduto a Firenze nel 2019 e ieri sera il malfattore è stato raggiunto a Empoli dai carabinieri della compagnia locale e portato in carcere.

Si tratta di un uomo di 27 anni nei cui confronti la procura fiorentina aveva emesso un ordine di carcerazione per rapina. Quando avvenne l'episodio furono proprio i carabbinieri a intervenire col nucleo radiomobile di Firenze.

Grazie alle informazioni fornite dal giovane erano riusciti ad individuare immediatamente l'uomo, arrestandolo. Il 27enne era sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato quindi trasferito in carcere a Sollicciano dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 5 mesi.