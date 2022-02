Il vento soffia ancora, un lunedì di allerta

Codice giallo anche nell'ultimo giorno di Febbraio per rischio di raffiche di Grecale nel capoluogo e nei comuni intorno fino a Chianti e Valdisieve

FIRENZE — Non solo Firenze ma anche i comuni intorno fino a Chianti e Valdisieve, nello specifico Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

È in questa area che fino alla mezzanotte di oggi è ancora in vigore l'allerta di codice giallo per rischio di vento forte emessa dal centro funzionale regionale (Cfr) già dai giorni scorsi.

All'aperto è suggerito di evitare le zone esposte alla caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola. In particolare vanno evitate aree verdi e strade alberate. In ambiente urbano, attenzione a non sbandare per le raffiche se si è alla guida di un motorino, di un'auto o ancor di più di un furgone, un caravan o un mezzo telonato.