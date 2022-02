Dopo la grandine record via libera ai risarcimenti

Era Settembre 2021: su Mugello, Valdisieve, Empolese, cintura fiorentina e Valdarno Fiorentino si abbatté una tempesta di ghiaccio con danni ingenti

FIRENZE — Era Settembre 2021 quando su Mugello ma anche Valdisieve, Empolese e cintura fiorentina e Valdarno Fiorentino si abbatté una tempesta di ghiaccio che provocò danni ingenti in vari comuni, con grani di grandine grossi come uova. Un evento impressionante a seguito del quale adesso in Regione è stato approvato l’iter che darà il via ai risarcimenti per le aziende di quei comuni della Città metropolitana di Firenze colpiti dalle grandinate eccezionali di settembre.

I territori comunali coinvolti, nello specifico, sono Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Vaglia, Vicchio, Calenzano, Cerreto Guidi, Vinci, e poi Reggello e Figline e Incisa Valdarno.

La giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, ha dato l’ok alle linee di indirizzo per l’attivazione del bando per sostenere gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Ammontano a 2.733.000 euro le risorse stanziate. Le imprese agricole che hanno l’attività nei comuni indicati e hanno subito danni alle strutture ed infrastrutture di almeno il 30% del loro potenziale produttivo, potranno richiedere il contributo pari al 100% dei costi di ripristino.

Secondo il principio di solidarietà la percentuale di contribuzione potrà essere diminuita così da riconoscere un indennizzo a tutte le aziende danneggiate la cui domanda risulti ammissibile e finanziabile, con minimale di 5.000 euro ed un massimale di 200.000 euro.