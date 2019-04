Cavalli va avanti, due manifestazioni di interesse

La proprietà dell'azienda fiorentina potrebbe essere presto rilevata. E' quanto emerso dai due incontri tenuti in Regione sulla crisi dell'impresa

FIRENZE — L'azienda Cavalli non si ferma va avanti, la richiesta di preconcordato è finalizzata alla vendita del famoso brand. È quanto emerge dai due incontri tenuti oggi in Regione sulla crisi dell'impresa di moda fiorentina. I manager dell'azienda hanno riferito durante il tavolo che ci sono due manifestazioni di interesse, una di queste considerata interessante perché ritenuta particolarmente congrua: su questo, hanno sottolineato, si sta lavorando. Nel frattempo va avanti l'attività dell'azienda per garantire la consegna degli ordini e per preparare la nuova collezione.

I due incontri, convocati stamani dal consigliere per il lavoro del presidente della Regione Toscana, Gianfranco Simoncini hanno consentito di fare il punto su situazione della Cavalli. La convocazione del tavolo era stata proposta dalle organizzazioni sindacali prima della richiesta, avvenuta proprio pochi giorni fa, di preconcordato in continuità presentata dalla proprietà al Tribunale di Milano.

L'incontro si è concluso accogliendo la proposta del consigliere del presidente della Regione di tenere aperti tutti i canali di comunicazione tra i soggetti interessanti alla vertenza e di riconvocare il tavolo sulla Cavalli non oltre il 25 di aprile.