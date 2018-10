Carlo Conti nel cda della Fondazione Meyer

Il presentatore è entrato a far parte del nuovo cda che sarà presentato il 13 ottobre in occasione dell'Accountability Day

FIRENZE — Insieme a Carlo Conti sono entrati nel cda della Fondazione Meyer di Firenze anche Pietro Bartolo, Giuseppe Lavazza, Louise Holm Ferragamo e Nicoletta Mantovani. Il consiglio di amministrazione sarà presentato il 13 ottobre.

Questi gli altri componenti del cda. Gaetano Aiello, Brunero Baldacchini, Massimo Bellandi e Pietro Sebastiani come rappresentanti della società civile. Tra i rappresentanti istituzionali: Paolo Bacciotti in qualità di rappresentante del Consiglio Regionale della Toscana, Francesca Pinzauti in rappresentanza del sindaco di Firenze, l'assessore alla sanità del Comune di Firenze Sara Funaro, la delegata dell'assessorato alla salute della Regione Toscana Katia Belvedere e Marco Esposito come rappresentante delle associazioni dei genitori.