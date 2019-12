Capodanno in tram e senza botti nelle piazze

Una Notte Bianca di fine anno per i fiorentini che sono stati invitati dal sindaco a lasciare l'automobile a casa assieme ai fuochi d'artificio

FIRENZE — L'amministrazione ha rinunciato al cosiddetto concertone preferendo una festa diffusa, alla maniera della Notte Bianca. Venti eventi diversi tra loro nelle piazze della città, con musica, intrattenimento e attività per grandi e piccoli. Sono vietati botti, bottiglie di vetro e spray urticanti in tutta la zona Unesco del centro storico.

Il sindaco Dario Nardella ha ricordato che il tram sarà in servizio tutta la notte senza mai interrompere il servizio, con una corsa ogni 10 minuti e con la "musica sulla linea T1 e T2, ‪dalle 19.00 alle 23.00‬ con complessi strumentali di giovani musicisti dell'Orchestra Giovanile Toscana Classica". Gli autobus saranno in servizio con qualche modificacon sei linee attive sino alle prime ore del 2020.

"Nella speranza che possiate divertirvi e stare bene, vi auguro uno splendido 2020" è l'augurio che Nardella ha rivolto ai concittadini.

Il primo cittadino ha poi ricordato il programma sui social a poche ore dal conto alla rovescia che proietterà Firenze negli anni '20 del 2000. "Piazza della Signoria: il Cirk Fantastik in collaborazione con Cirko Vertigo realizzerà uno spettacolo di acrobatica e danza aerea, Vertigini Circensi (‪dalle 22 alle 01‬), Piazza San Lorenzo: soul, jazz, r&b , con grandi protagonisti italiani e internazionali, fra cui Eric B. Turner e ‪James Senese‬ (‪dalle 22 alle 01‬), Piazza del Duomo: grande serata di gospel con "He made the moon and stars" (‪dalle 22 alle 01‬), Piazza Poggi: performance di musica dance, "Dancing in the moonlight", con tre artisti molto diversi come ‪Matthew Herbert‬, Interstellar Funk e Dukwa, accompagnati da installazioni di arti digitali e light design sulla facciata di Porta San Niccolò (‪dalle 22 alle 02‬), Piazza SS. Annunziata: una kermesse di artisti, in un’alternanza di musica e comicità, con il toscanissimo Cristiano Militello, Lorenzo Baglioni, le parodie musicali de iMasa e un super gran finale con la musica dance, suonata dal vivo dagli euroTUNZ (‪dalle 22 alle 01‬), Piazza del Carmine: Capodanno sulla Luna con Radio Bruno che porterà il rap da alta classifica di Mr.Rain e la star di X-Factor Martina Attili, e poi il cantautore fiorentino D’Iuorno, il set di DJ-V, Karaoke Contest e molto altro (dalle 18), Loggia del Grano, la Loggia del Pesce e la Loggia del Porcellino: l’Associazione Forme, dalle 18.00, darà vita a Logge in Festa coinvolgendo con una passeggiata lunare, per grandi e piccini, le tre logge. Nella prima loggia, illuminata dalle installazioni del collettivo Skunk Control, fino ‪alle 22.00‬ musica italiana proposta da Lady Radio con spettacoli di giocolieri. Nella seconda, fino ‪alle 01.00‬, ci sarà la musica pop dei Dj di RDF 102.7 che si alternerà nel corso della serata alle spettacolari perfomance del collettivo Dhakkan. Al Porcellino, Enrico Tagliaferri DJ, di Radio Mitology 70-80, farà ballare tutti, ‪dalle 22.00 fino alle 01.00‬, il tutto arricchito da un’installazione di videoarte a tema lunare. Santa Maria Novella: nella Sala del Turismo (piazza Stazione 4a) nel pomeriggio si proietterà una selezione di film legati al tema che ispira Moon F-Light a partire dal classico Viaggio nella Luna di Georges Méliès per arrivare alle ultime produzioni dedicate al satellite lunare. Nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella, nella magia notturna del chiostro, intorno a una grande luna, un Capodanno junior con letture, laboratori e spettacoli dedicati a famiglie e soprattutto a bambini e ragazzi di ogni età. Sul sagrato di Santa Maria Novella si potrà assistere a un concerto di musica classica con un repertorio dedicato ai piu’ celebri walzer e polke della tradizione viennese, e un omaggio speciale all’opera di Gioacchino Rossini e ‪Ennio Morricone‬. MUSE Firenze, Oltrarno: sarà attraversato da due marching band, la Zastava Orchestra dai suoni balcanici e popolari e i Pulsar, una giovane band di forte impatto anche grazie ad originalissimi tamburi realizzati con materiali riciclati (‪dalle 18 alle 01‬), Fortezza da Basso: la più lunga pista artificiale di pattinaggio sul ghiaccio d’Europa Florence Ice Village, ‪dalle 19.00 alle 02.00‬, vedrà musica, animazione e street food e, dalle 23.30, “La piazza che balla!” con dj set Circo Nero con performance artistiche, teatro, danza e arti circensi. A Scandicci la Bandabardò ‪concluderà il suo tour in Piazza della Resistenza (‪dalle 22 alle 01‬), la serata sarà presentata da Benedetto Ferrara e sarà aperta dai Kids".

Il giorno che apre le porte al nuovo anno ‪alle 11.30‬ si terrà il tradizionale concerto di Capodanno nel Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dedicato a Piero Farulli. Protagoniste le musiche di Beethoven, Rota, Verdi e Strauss. In Sala d’Arme di Palazzo Vecchio sarà aperto un info point, e che in ognuna delle piazze coinvolte ci sarà un punto informazione mobile.