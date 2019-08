Borseggiata su un regionale fermo in stazione

La donna derubata della borsa si è lanciata all'inseguimento del ladro che ha cercato di far perdere le tracce abbandonando la zona della stazione

FIRENZE — Un borseggio è avvenuto poco dopo le 18.00 su un treno regionale mentre il convoglio si trovava in sosta alla Stazione ferroviaria Le Piagge.

La vittima del furto era seduta in uno scompartimento quando il borseggiatore le ha improvvisamente strappato la borsa che la donna teneva sopra le ginocchia. Scesa dal treno, la donna lo ha perso di vista per poi riavvistarlo successivamente nei pressi di via Lombardia.

La polizia è intervenuta e ha fermato il sospetto: si tratta di un cittadino marocchino di 29 anni, già noto alle forze di polizia e non in regola con gli obblighi sul soggiorno. Addosso aveva un paio di occhiali da sole portati via dalla borsa della vittima.