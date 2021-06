Boboli apre ai fiorentini ma resta la prenotazione

Draghi: «Finale Europei Roma? Non in Paesi ad alto contagio»

Resta l'obbligo della prenotazione per poter accedere al giardino nel fine settimana. Eike Schmidt e Dario Nardella in contatto con Dario Franceschini

FIRENZE — Da martedì 22 Giugno il Giardino di Boboli riapre la porta di Annalena su via Romana, l'ingresso preferito dai fiorentini come è stato sottolineato dai residenti dell'Oltrarno nelle ultime settimane di protesta, ma resta la prenotazione obbligatoria per il fine settimana che ha fatto agitare gli animi dei residenti.

Per accedere gratuitamente dal lunedì al venerdì basta mostrare una carta di identità che attesta la residenza, sabato e domenica occorre prenotare come stabilito dalle regole nazionali per i beni culturali.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi ha spiegato che il passaggio in zona bianca della Regione Toscana, compresa la città di Firenze, consente la riapertura della porta di Annalena, uno degli accessi secondari all'ingresso di Palazzo Pitti.

Resta aperta la questione della prenotazione obbligatoria per il fine settimana che ha fatto innervosire i residenti dell'Oltrarno autori di una protesta e di una lunga lettera indirizzata alle Gallerie, al Comune di Firenze ed alla Soprintendenza per chiedere l'abolizione.

Il direttore Eike Schmidt ed il sindaco Dario Nardella sono in contatto con Roma ma non hanno ricevuto notizie in merito dal ministro Dario Franceschini.