Blocco degli sfratti prorogato per la crisi Covid

Il Sunia ha accolto con soddisfazione la decisione del governo dopo le numerose richieste da parte degli inquilini in crisi per il Covid

FIRENZE — Il governo ha prorogato fino al 30 Giugno il blocco degli sfratti, la norma contestata alla fine è stata inserita nel cosiddetto Decreto Milleproroghe. Contrari i proprietari degli immobili che non percepiscono da mesi l'affitto mentre esultano gli inquilini.

Il blocco era stato deciso per tutelare gli inquilini di abitazioni e locali commerciali in crisi a causa della dell’emergenza sanitaria, il provvedimento in scadenza a metà 2020 era già stato prorogato fino al 31 Dicembre, adesso altri sei mesi di proroga fino al 30 Giugno 2021.

"Una decisione di buon senso, che offre respiro e tregua agli inquilini e la possibilità ai comuni di organizzarsi per affrontare l’inevitabile emergenza" è stato il commento della segretaria del Sunia Toscana e Firenze, Laura Grandi.

"E’ stato un risultato positivo, raggiunto grazie alla pressione dei sindacati degli inquilini, tutti uniti per un solo scopo: aiutare la parte più debole della società ed evitare emergenze sociali insostenibili. Gli sfratti mostrano immagini drammatiche: fortunatamente non dovremmo vederle dal 1 Gennaio" ha concluso Grandi.