Beccata alla guida con la bocca piena di cocaina

FIRENZE — Alla guida dell'auto sui viali con quattro dosi di cocaina nascoste dentro la bocca, così un'automobilista è stata fermata da una volante del Commissariato di Sesto Fiorentino. Si tratta di una cittadina marocchina di 30 anni già nota alle forze di polizia

Gli agenti l'hanno fermata nel pomeriggio di ieri a Firenze, sul Viale XI Agosto, e si sono insospettiti quando si sono accorti che la giovane non riusciva neanche a parlare.

Aveva quattro dosi di cocaina in bocca ed inoltre tre dosi di hashish in auto e per questo è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Perquisita anche l’abitazione a Campi Bisenzio dove è stato trovato un cittadino marocchino di 37 anni, anche lui già noto, trovato con altre 5 dosi di cocaina, quattro delle quali avvolte da un mazzo di banconote per oltre 2000 euro in contanti. Anche il 37enne è stato arrestato.