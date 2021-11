Batman supereroe antidroga alle Cascine

Avvistato bolide luminoso in Salento, prima il fascio di luce nel cielo, poi il boato

In un'operazione contro lo spaccio, il cane carabiniere ha scovato col suo fiuto infallibile la droga nascosta tra i cespugli del parco

FIRENZE — Al Parco delle Cascine arriva Batman, supereroe antidroga. Il cane carabiniere ieri sera si è rivelato determinante scovando, grazie al suo fiuto infallibile, droga nascosta tra i cespugli dell'area verde.

I militari erano presenti in forze per una operazione contro lo spaccio di stupefacenti. I carabinieri di Firenze sono intervenuti con la collaborazione dei colleghi della compagnia di intervento operativo del VI battaglione Toscana e da un'unità cinofila antidroga.

E proprio quest'ultima ha consentito di trovare, nascosti tra la vegetazione, 176 grammi di hashish suddivisi in 22 pezzi e avvolti nel cellophane, già pronti per lo spaccio, oltre a 20 grammi di marijuana suddivisi in 7 involucri. Il tutto è stato posto sotto sequestro.