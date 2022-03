Bandiera della pace e note di Futura al Mandela

Un video emozionale in presa diretta con sottofondo di Lucio Dalla girato al centro vaccinale più grande della Toscana, il Mandela Forum di Firenze

FIRENZE — Un flash mob per chiedere la fine della guerra in Ucraina è andato in scena nel più grande centro vaccinale della Toscana. Ad organizzarlo e pubblicarlo sul profilo Instagram del Nelson Mandela Forum di Firenze è stato il personale sanitario che da mesi è in prima linea nella campagna vaccinale contro il Covid-19.

Sulle note di Futura di Lucio Dalla, medici, infermieri e operatori sanitari hanno aperto una grande bandiera della pace. Gli stessi medici hanno annunciato una donazione dei loro stipendi per gli aiuti alle popolazioni in fuga dai territori di guerra.

Il palazzetto dello sport di Firenze è intitolato alla memoria di Nelson Mandela, un grande palcoscenico della musica che ha ospitato star internazionali. Sport, musica e spettacolo nel punto di riferimento per l'emergenza pandemica dove sono state somministrate centinaia di migliaia di vaccinazioni per lanciare un grande messaggio di pace mondiale.