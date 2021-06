Azzurri contro l'Austria, Giani: "Crediamoci"

La nazionale allenata da Roberto Mancini è a Coverciano per preparare la sfida degli ottavi contro l'Austria in programma a Londra nel fine settimana

FIRENZE — Al Centro tecnico federale di Coverciano che ospita gli Azzurri per l'Europeo sono in corso le sessioni di allenamento in vista degli ottavi.

"Gli azzurri sono di nuovo in Toscana a Coverciano per preparare gli ottavi, crediamoci!" è il messaggio inviato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

I ragazzi allenati da Roberto Mancini incontreranno l'Austria.

La sfida è in programma sabato 26 Giugno alle ore 21 allo stadio Wembley di Londra.

La gara è ad eliminazione diretta, chi vince è ai quarti di finale ad Euro 2020.