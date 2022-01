L'auto prende fuoco e lui resta gravemente ustionato

Il conducente è riuscito a uscire dalla vettura ma ha riportato gravi ustioni nel tentativo di spegnere il rogo. La corsa in ospedale in codice rosso

FIRENZE — Drammatico incendio sulle colline di Firenze dove, per cause in corso di accertamento, un'auto ha preso fuoco e il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo ma si è gravemente ustionato alle braccia nel tentativo di spengere le fiamme. L'uomo, 59 anni, è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi.

Le fiamme sono divampate intorno alle 18, mentre l'auto percorreva la via Bolognese Vecchia sulla collina panoramica di Firenze.

Una colonna di fumo si è alzata tra le case e la vettura è stata avvolta dalle fiamme mentre sul posto intervenivano i vigili del fuoco e il personale del 118, come mostrano alcune immagini pubblicate sul gruppo Facebook del traffico fiorentino.

La strada è stata chiusa al traffico in tarda serata dalla polizia municipale per rimuovere la carcassa dell'auto distrutta dall'incendio e mettere in sicurezza la circolazione.