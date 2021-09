Attività fisica con la Asl, ecco come partecipare

Società della Salute, Dipartimento Attività di Riabilitazione Funzionale e Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa della Asl

FIRENZE — Sono ripresi in presenza i corsi Attività fisica adattata ed i corsi specifici per AFA Fibromialgia su tutto il territorio della Asl Toscana Centro, dopo un periodo di assenza a causa delle misure restrittive per contenimento dei contagi da Covid.

Il progetto di Attività Fisica Adattata nato dalla collaborazione tra Regione Toscana, Società della Salute, Dipartimento Attività di Riabilitazione Funzionale e Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa della Asl, ha fatto registrare sul territorio più di 1.000 corsi AFA ogni anno, coinvolgendo oltre 14.000 partecipanti, dimostrandosi così come una valida ed oggettiva risposta ai problemi di salute legati alla sedentarietà, accessibile a tutti, con costi estremamente contenuti.

Le lezioni prevedono semplici esercizi, svolti in gruppo. Il movimento ha effetti positivi sulla tonificazione muscolare, sulla mobilità articolare, migliora l’equilibrio, porta beneficio anche in caso di ipertensione, osteoporosi e sovrappeso e riduce gli stati ansiosi migliorando anche il tono dell'umore.

Afa A è rivolta a persone con artrosi, osteoporosi, ovvero patologie che migliorano con il movimento; Afa A Fibromialgia dedicata alle persone con diagnosi di fibromialgia; Afa B OTAGO rivolta ad anziani che presentano un alto rischio di caduta e tramite questo percorso possono migliorare l’equilibrio ed evitare fratture vertebrali, di polso o di femore; Afa C rivolta a persone con patologie croniche, con limitazioni funzionali (es. esiti ictus, Morbo di Parkinson).

Per l’iscrizione ai corsi non è necessaria alcuna prescrizione o certificazione medica, anche se prima di accedere è importante rivolgersi al proprio medico di famiglia per avere un parere sulla partecipazione all’attività motoria.

A Firenze i corsi sono ripartiti grazie alla collaborazione tra la Società della Salute, l'Azienda Usl Toscana Centro, il Comune di Firenze e soprattutto i soggetti profit e no profit che hanno aderito e riconfermato il loro impegno a ripartire dopo il lungo periodo di pandemia. Sono oltre 200 i corsi AFA, presenti in tutti i Quartieri, con orari sia la mattina che il pomeriggio, in palestra o piscina, sotto la guida di professionisti qualificati.

Per iscriversi occorre telefonare al Cup metropolitano 055/545454 da lunedì a venerdì con orario 7.45-18.30, sabato 7.45-12.30, oppure rivolgersi alle farmacie aderenti con servizio di prenotazione Cup; è possibile anche recarsi ai presidi sanitari dove sono presenti i punti Cup. Sul sito della Società della Salute di Firenze (www.sds.firenze.it/AttivitaFisicaAdattata) si possono trovare tutte le disposizioni della Regione Toscana e regolamentari in materia nonché l’elenco dei corsi con gli aggiornamenti periodici su giorni ed orari.

Nell'Empolese è necessario telefonare al Cup metropolitano 055/545454 da lunedì a venerdì con orario 7.45-18.30, sabato 7.45-12.30. Per la zona di Empoli è attivo anche il numero 0571/705565 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.30..

Nel Pistoiese è necessario chiamare lo 0573 228720 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00; oppure lo 0573 228548.

Per i corsi AFA in Valdinievole il numero da chiamare è 0572/460902 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

A Prato il numero da chiamare per chi vuole prenotare un corso AFA in ambito pratese è 0574/807851 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14.

Tutte le informazioni relative ai corsi sono disponibili sul sito www.uslcentro.toscana.it e sui siti web delle singole Società della Salute, oltre che presso i presidi aziendali.